Creare le condizioni per sostenere l’economia è una sfida che richiede impegno e innovazione. Durante la seconda tavola rotonda dei trent’anni di Fondazione Mps, protagonisti del territorio hanno condiviso idee e progetti di ricerca e sviluppo, evidenziando come collaborazioni solide possano fare la differenza. “Con la Fondazione abbiamo da anni una collaborazione stabile,” spiega Massimo Guasconi, presidente della Camera di commercio Arezzo-Siena. La vera forza risiede nella sinergia tra pubblico e privato, pronta a trasformare le sfide in opportunità.

Ricerca e sviluppo territoriale: queste le parole chiave della seconda delle due tavole rotonde che hanno visto alcuni dei protagonisti delle varie progettualità di Fondazione Mps raccontarsi per i suoi trent’anni. "Con la Fondazione abbiamo da anni una collaborazione stabile – ha spiegato Massimo Guasconi, presidente Camera di commercio Arezzo-Siena –, anche se non possono esserci interventi diretti nei confronti delle imprese, c’è grande impegno nel realizzare quel contesto che permette lo sviluppo di investimenti significativi". Sulla stessa linea d’onda il direttore generale di Fondazione Mps Marco Forte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Creare le condizioni per sostenere l’economia"

