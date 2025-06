Costruiamo insieme il futuro

Il distretto tessile sta attraversando un periodo di grande trasformazione, ma Lanartex crede fermamente nel potere dell’innovazione e della ricerca per riscrivere il proprio futuro. In un panorama complesso, l’azienda si impegna con passione a investire in tecnologie all’avanguardia e progetti sostenibili, dimostrando che costruire il domani significa investire con coraggio e visione. Un percorso che apre nuove frontiere per il settore tessile italiano.

Per Lanartex, laboratorio d’eccellenza con sede a Montemurlo, il futuro si costruisce investendo, anche quando il contesto industriale è complesso. L’azienda, già protagonista nel panorama pratese per le sue attività di analisi e ricerca sui tessuti, guarda avanti con determinazione, convinta che sia proprio l’innovazione a rappresentare la chiave per superare le sfide del settore. "Il distretto tessile sta attraversando un periodo di fisiologica flessione – dichiara Patrizia Rosati, amministratore di Lanartex – ma questo non ci ha fermati. Anzi, è stato un ulteriore stimolo per rafforzare il nostro impegno sul fronte della ricerca e delle nuove tecnologie". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Costruiamo insieme il futuro

In questa notizia si parla di: Costruiamo Insieme Lanartex Periodo

La lezione più importante. Gli studenti campioni di legalità: "Insieme costruiamo il futuro" - Gli studenti campioni di legalità dell'istituto Hensemberger, gruppo “Alert Monza” 5D1, hanno vinto il primo premio nel contest “Scuola e Legalità: un impegno in Comune”, insieme ai loro coetanei della 5P del Mosè Bianchi.

Costruiamo insieme il futuro - Per Lanartex, laboratorio d’eccellenza con sede a Montemurlo, il futuro si costruisce investendo, anche quando il contesto industriale è ... Scrive quotidiano.net