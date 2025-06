così si plasmano i cittadini del futuro

critico, responsabile e aperto alle sfide del domani. Attraverso il giornalismo, i giovani imparano a esprimere le proprie idee, analizzare i problemi e contribuire attivamente alla società. In questo modo, si formano cittadini consapevoli, pronti a plasmare un futuro sostenibile e giusto per tutti.

"È fondamentale fornire agli studenti le competenze necessarie per prendere decisioni consapevoli. Il Campionato di Giornalismo promosso da La Nazione offre agli studenti delle scuole elementari e medie l’opportunità di affrontare temi cruciali come il cambiamento climatico, l’inclusione sociale e l’uguaglianza di genere, il rapporto con la natura e la corretta alimentazione. Queste esperienze contribuiscono allo sviluppo di un pensiero critico", ha dichiarato Carmelo Campagna, presidente di Banca Centro Toscana Umbria. Campagna ha anche sottolineato l’importanza di garantire l’accesso a contenuti informativi di qualità, auspicando che il sostegno alla ventitreesima edizione di Cronisti in Classe possa favorire questo obiettivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net