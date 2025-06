Così le Bcc aiutano le Pmi a crescere investendo in Esg | ricerca del centro studi Tagliacarne per Federcasse

Le BCC sono alleate strategiche per le PMI che desiderano crescere sostenibilmente, investendo in ESG e rafforzando il capitale umano. Secondo uno studio del centro studi Tagliacarne per Federcasse, queste imprese esportano di più, puntano sulla transizione digitale e green, e si impegnano nel benessere dei territori. Il 28% del loro fatturato deriva proprio da investimenti in ESG, dimostrando come il sostegno delle BCC possa tradursi in una competitività maggiore e in un futuro più sostenibile.

Esportano di più, investono di più nella transizione digitale e green e sono più attente al benessere dei territori e del capitale umano. E l’identikit delle imprese che hanno una forte relazione (socie o clienti) con le Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (Bcc) da cui traggono supporto per sostenere i loro investimenti in materia di Esg che si traducono anche in migliore competitività. Il 28% del fatturato di queste imprese è realizzato all’estero (contro il 24% delle altre realtà imprenditoriali che non hanno una BCC come partner bancario); il 23% ha investito o investirà nella Duplice transizione (ecologica e digitale) nel triennio 2023-2025 (contro il 13%); il 29% punta sulla formazione del proprio personale per migliorare la capacità di iniziativa (contro il 18% delle altre imprese); il 30% mira alla qualità dei prodotti, ai legami con il territorio e alla valorizzazione del brand Made in Italy per differenziarsi e aumentare i clienti e le vendite (contro il 24% delle altre imprese). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

