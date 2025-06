così l ai scopre l ipertensione e la fa trattare grazie alle sole cartelle cliniche

Grazie alle innovative analisi delle cartelle cliniche, l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la diagnosi dell'ipertensione, una condizione silente che può portare a gravi rischi cardiovascolari come infarto e ictus. Tuttavia, anche quando viene riconosciuta, non sempre i trattamenti sono efficaci o seguiti correttamente. È fondamentale comprendere come la tecnologia possa migliorare la gestione di questa patologia per tutelare la nostra salute prima che sia troppo tardi.

La pressione alta è un fattore di rischio cardiovascolare basilare. Non controllarla e non tenerla a livelli adeguati significa aumentare le probabilità di andare incontro ad infarto, ictus e a patologie renali, solo per citare alcune delle conseguenze dell’ipertensione. Solo che spesso questa condizione non provoca alcun disturbo. Quindi non viene riconosciuta. Ed anche per chi sa di essere iperteso, purtroppo, non sempre i trattamenti indicati vengono seguiti a dovere. Occorre quindi raggiungere due obiettivi: fare in modo che i soggetti con ipertensione seguano regolarmente i trattamenti indicati dal medico, oltre a puntare su stili di vita salutari, e soprattutto bisogna che vengano riconosciute le persone ipertese che non sanno di esserlo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it