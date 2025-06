Così la scuola prepara al futuro

così la scuola prepara al futuro. Quella di EuroVast SpA è la storia di un’azienda familiare italiana che nel tempo ha saputo crescere raggiungendo importanti risultati. Guidata dal Presidente Vincenzo ed il figlio Umberto Romano, con oltre 30 anni di esperienza, EuroVast SpA si conferma tra i principali attori del mercato italiano ed estero nella produzione di carta tissue ad uso igienico e domestico. L’azienda, simbolo di qualità e affidabilità, ha saputo innovare e adattarsi alle sfide del mercato, dimostrando che investire in formazione e tecnologia è la chiave per costruire un futuro

Quella di EuroVast SpA è la storia di un’azienda familiare italiana che nel tempo ha saputo crescere raggiungendo importanti risultati. Guidata dal Presidente Vincenzo ed il figlio Umberto Romano, ceo dell’azienda, con oltre 30 anni di esperienza, EuroVast SpA si conferma tra i principali attori del mercato italiano ed estero nella produzione di carta tissue ad uso igienico e domestico. L’azienda, simbolo di qualità e affidabilità, ha saputo crescere integrando innovazione, sostenibilità e visione industriale. Attraverso l’apertura di nuovi stabilimenti in Italia e all’estero, importanti investimenti tecnologici e l’acquisizione di clienti strategici, EuroVast SpA ha rafforzato il proprio posizionamento, promuovendo un modello di sviluppo attento all’ambiente e al benessere delle comunità in cui opera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Così la scuola prepara al futuro"

In questa notizia si parla di: Così Prepara Azienda Scuola

Centri in Albania, via libera al decreto: così Meloni prepara l'incontro con Rama - Il governo italiano ha ottenuto il primo via libera alla salvaguardia dei centri di accoglienza in Albania, con l'approvazione di un decreto che ribadisce l'impegno nella gestione dei migranti.

Così si prepara il vaccino anti Covid