Così la droga veniva smerciata a Foggia e nel Gargano il maxi blitz e gli 11 arresti per spaccio

Un’operazione che scuote il cuore di Foggia e del Gargano, portando alla luce un giro di droga che minacciava la sicurezza locale. Con un blitz senza precedenti e undici arresti, la Polizia di Stato, sotto la guida della Procura, dimostra ancora una volta il suo impegno nel combattere il crimine e proteggere la comunità. La lotta contro lo spaccio continua: ecco cosa è successo.

Smantellato dai Carabinieri a Cerignola, in provincia di Foggia, un gruppo criminale attivo nello spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Gli indagati si servivano di un'abitazione nel quartiere "Buon Consiglio" come base logistica per la cessione della droga.

A Cerignola (Foggia) la droga veniva consegnata pure a domicilio: 9 arresti dai Carabinieri.

Spaccio di droga, 13 arresti a Foggia