Così Israele sta silenziando i giornalisti nella Striscia

L’attacco israeliano contro l’ospedale Al-Ahli di Gaza ha devastato non solo le vite umane, ma anche la libertà di stampa. Tre giornalisti hanno perso la vita, altri quattro sono rimasti feriti, tra loro Ismail Badah e Sulaiman Haja di Palestine Today. Questa tragedia segna l’ottava distruzione del centro ospedaliero dall’inizio del conflitto, sollevando inquietanti interrogativi sulla libertà di informazione in una delle zone più colpite al mondo.

Tre giornalisti hanno perso la vita e altri quattro colleghi sono rimasti feriti nell'attacco israeliano con un drone contro l'ospedale Al-Ahli di Gaza City. Tra loro, Ismail Badah e Sulaiman Haja che lavoravano per Palestine Today. È l'ottava volta che il centro ospedaliero viene colpito dall'esercito di Israele dall'inizio della guerra.

