Cos’è la tecnica del “tempo speciale” e perché pochi minuti al giorno possono migliorare la vita di un bambino

La tecnica del "tempo speciale" rappresenta un gesto semplice, ma potente, che può trasformare il rapporto genitore-figlio. Dedicarvi pochi minuti al giorno permette di rafforzare legami emotivi, favorire l’autostima e creare ricordi indelebili. In un mondo frenetico, questa abitudine si rivela un investimento prezioso per un futuro più sereno e felice. Scopri come può cambiare la vita di un bambino e della sua famiglia.

Secondo molti psicologi ed esperti di educazione, ritagliarsi ogni giorno un momento da dedicare esclusivamente al proprio bambino – lontano da fratelli, compiti e distrazioni – può migliorare in modo significativo il benessere del bambino e dell’intera famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Giorno Migliorare Tecnica Tempo

