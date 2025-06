Cosa tiene insieme Belen il sindaco di Capri PippiCalzelunghe e Armani con Jumeirah CapriPalace?

Cosa tiene insieme Belen, il sindaco di Capri Pippicalzelunghe, Armani e Jumeirah Capripalace? Un mix irresistibile di glamour, eleganza e solidarietà, che trasforma l’isola in un palcoscenico di stile e fascino. Dalla sfilata di Luisa Beccaria alla soap opera più longeva, Capri si conferma meta di tendenza, dove star e influencer si incontrano per creare un’atmosfera unica e senza tempo. E anche questa volta, la magia ha il suo...

Beautiful! Anche la soap opera più longeva del mondo é sbarcata alla Canzone del Mare e ha chiesto a Luisa Beccaria di sfilare la collezione Beach wear un po’ dal sapore retròchic, quelle che piace tanto alle celebrities. Belen e Paolo Falco, l’indaffaratissimo sindacochirugo di Capri, cosa hanno in comune? Entrambi hanno c..lo. Belen sculetta il suo lato B davanti al parterre elettrizzato come se avessero messo le dita nella presa della corrente. Da Anema e’ core la stagione é cominciata alla grande, Gianluigi Lembo le fa da cavaliere canterino. E’ la “saturday night fever caprese”. Anche il sindaco di Capri é fortunato perché malgrado le annunciate promesse no all’overtourism, il primo week end sull’isola sono sbarcati solo 12mila cannibalturisti in tre giorni, la banchina del porto rischia il collasso ma ancora regge. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it