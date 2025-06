Cosa succede se l’Italia perde con la Norvegia | cosa serve per qualificarsi ai Mondiali 2026

Se l’Italia di Spalletti dovesse perdere contro la Norvegia, le chances di qualificarsi ai Mondiali 2026 si complicano notevolmente. Ma quali sono gli scenari possibili? Quali risultati potrebbero ancora favorire gli azzurri? Scopriamolo insieme, analizzando tutte le variabili e le strategie per non perdere di vista il traguardo tanto ambito. Continua a leggere per essere sempre aggiornato sulle sorti della nostra nazionale.

Cosa succede se l’Italia perde con la Norvegia: cosa serve per qualificarsi ai Mondiali 2026 - La Nazionale di Spalletti inizia le sue qualificazioni Mondiali contro la Norvegia. Cosa succede in caso di sconfitta. Ecco gli scenari. fanpage.it scrive

Dove vedere Norvegia-Italia, le qualificazioni dei Mondiali 2026 in tv - L’Italia di Spalletti affronta la Norvegia di Haaland all'esordio nelle qualificazioni al Mondiale 2026 con infortuni pesanti: Kean, Locatelli, Buongiorno e Gabbia fuori. Gli azzurri, dopo aver saltat ... corriere.it scrive

