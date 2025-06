cosa si sa sui file di epstein e sulla presenza già nota di donald trump

Dagli oscuri archivi di Jeffrey Epstein emergono dettagli inquietanti che coinvolgono figure di spicco, tra cui Donald Trump. La tensione tra Elon Musk e l'ex presidente statunitense si fa sempre più palpabile, con accuse che alimentano il sospetto di un collegamento nascosto. In un suo recente intervento, Musk ha suggerito che tali file potrebbero contenere prove sconvolgenti, rivelando forse il motivo dietro il segreto che avvolge queste informazioni. Ma cosa si nasconde davvero dietro questi misteri?

C’eravamo tanto amati. Poi d’un tratto (si fa per dire), i rapporti tra Elon Musk e Donald Trump hanno raggiunto un livello di tensione altissimo, fino ad arrivare alle accuse dell’ex capo del Doge che ha indicato come il nome del presidente Usa sia presente nei famigerati file di Jeffrey Epstein. In un post su X il patron di Tesla ha affermato che «questo è il vero motivo per cui non sono stati resi pubblici » e ha chiesto l’impeachment del tycoon. Secondo quanto riferito da Axios, alcuni deputati dem tra cui Stephen Lynch del Massachusetts e Robert Garcia della California, hanno scritto al Dipartimento di Giustizia e all’Fbi per chiedere se sia fondata l’affermazione lanciata da Musk, spronando alle autorità federali di «chiarire immediatamente se questa accusa sia vera», domandando anche perché, dopo la diffusione a febbraio di oltre 100 pagine di documentazione, non siano stati pubblicati ulteriori materiali. 🔗 Leggi su Lettera43.it