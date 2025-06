Cosa penserà Giuseppe Graviano di Brusca libero? Ne è valsa la pena?

Il mondo della giustizia e della criminalità si scontrano in un eterno dilemma: vale davvero la pena pagare il prezzo per la libertà? Giovanni Brusca, ora libero, ha scelto di collaborare con lo Stato, mentre Giuseppe Graviano osserva da lontano, forse domandandosi cosa significhi davvero ottenere la redenzione. Entrambi sono figli di un’epoca buia, ma le loro strade si sono divise, lasciando aperte domande senza risposta. La vera domanda è: cosa pensa Graviano di questa svolta?

Giovanni Brusca per lo Stato italiano è un uomo libero, che ha regolato i conti con la giustizia secondo quando prevede la normativa sui collaboratori, una notizia che produce le reazioni più diverse, mi chiedo cosa provochi nella testa di Giuseppe Graviano. Brusca e Graviano sono stati protagonisti della stessa stagione criminale, hanno commesso delitti atroci, hanno ubbidito ciecamente agli ordini di Salvatore Riina, che ha condotto Cosa Nostra lungo quella strada tragica, iniziata con la "mattanza" dei primi anni 80 che vide i corleonesi prendersi tutto e conclusa con le stragi terroristiche dei primi anni 90 che ha visto i corleonesi più vicini a Riina capitolare in pochi anni, arrestati, processati, condannati.

