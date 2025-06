Cosa hanno detto Renzi e Calenda alla manifestazione per Gaza a Milano

Alla manifestazione “Due popoli, due Stati” a Milano, Renzi e Calenda hanno espresso un appello urgente per il cessate il fuoco a Gaza, la liberazione degli ostaggi e una soluzione politica duratura. Renzi ha richiamato Amos Oz e sottolineato l’assenza dell’Italia nel dialogo diplomatico, mentre Calenda ha criticato Netanyahu e invitato Israele a mettere fine alle violenze. La loro voce si fa sentire forte in un momento cruciale per la pace nella regione. Continua a leggere.

