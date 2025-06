Cosa fare questo weekend in Lombardia | tutti i migliori eventi del 6 7 e 8 giugno provincia per provincia

Scopri il meglio della Lombardia questo weekend: un ricco calendario di eventi che spazia tra teatro, musica, astronomia e tradizione, perfetti per tutta la famiglia. Dalle suggestive iniziative di Mantova e Castellaro Lagusello alle opportunità di divertimento e cultura nelle altre province, questa è l’occasione per vivere la regione in modo unico e coinvolgente. Non perdere l’appuntamento con il weekend lombardo più vibrante dell’anno!

Milano, 6 giugno 2025 – Le scuole sono finite e il primo fine settimana di giugno porta con sé un ricco calendario di eventi in tutte le province della Lombardia. Ecco la nostra selezione di appuntamenti per tutta la famiglia: a Mantova va in scena l' Open Festival 2025, dedicato al teatro urbano e all'innovazione, mentre a Castellaro Lagusello prende vita il festival di astronomia "L'universo in tutti i sensi. Viaggio nel buio". A Brescia, sabato 7 giugno, la Festa dell'Opera propone oltre 40 eventi gratuiti diffusi per la città. A Bergamo torna dal 4 all'8 giugno il Baleno Festival, una rassegna dedicata al connubio tra creatività e partecipazione sociale: il Parco Ermanno Olmi, nel quartiere Malpensata, si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto.

