Cosa fare nel weekend dal 6 all' 8 giugno in Irpinia | sagre feste spettacoli

Se desiderate vivere un weekend all'insegna di tradizione, cultura e spettacoli, l'Irpinia dal 6 all'8 giugno offre un'ampia scelta di sagre, feste e appuntamenti imperdibili. Tra i momenti più attesi c'è l'Irpinia Express, il treno storico che il 8 giugno vi porta alla scoperta di Aquilonia, un viaggio tra paesaggi incantevoli e tesori nascosti. Preparatevi a vivere un’esperienza autentica, ricca di emozioni e sapori tipici.

Irpinia Express: i vagoni storici in viaggio verso Aquilonia Domenica 8 giugno torna l'appuntamento con l'Irpinia Express, il treno storico che accompagna viaggiatori e appassionati alla scoperta dei borghi più suggestivi dell'entroterra campano. Questa volta la destinazione è Aquilonia, nel. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Cosa fare nel weekend dal 6 all'8 giugno in Irpinia: sagre, feste, spettacoli

In questa notizia si parla di: Irpinia Giugno Cosa Fare

