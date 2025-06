Cosa fare nel weekend a Milano | dalle radio in festa al tributo a Battiato

Scopri cosa rende speciale il weekend a Milano: tra radio in festa, tributi a Battiato, e l’atmosfera vibrante degli eventi culturali, musicali e gastronomici. Mentre i cittadini si preparano alle votazioni del referendum, la città si anima con concerti, festival e iniziative uniche. Una combinazione di tradizione e innovazione che trasforma ogni angolo di Milano in un palcoscenico da vivere intensamente. Non resta che immergersi in questa trepidante avventura urbana!

MIlano, 6 giugno 2025 – Il primo fine settimana di giugno si preannuncia ricco di appuntamenti a Milano e dintorni. È il weekend del referendum su lavoro e cittadinanza (si vota l’8 e il 9 giugno), ma anche di una fitta agenda culturale, musicale e gastronomica. Prosegue l’estate dei concerti con Party Like a Deejay, l’ I-Days e numerosi eventi diffusi in città. Milano si conferma anche capitale del grande schermo con la prima edizione del Milano Film Festival, in programma fino all’8 giugno. Le previsioni meteo puntano al bello: occasione perfetta per vivere le tante iniziative all’aperto, dalla festa di Radio Popolare alla maratona musicale di BASE, fino alla tradizionale Sagra del Pesce a Melegnano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cosa fare nel weekend a Milano: dalle radio in festa al tributo a Battiato

