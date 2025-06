Cosa è successo davvero tra Musk e Donald Trump | Capezzone spiega tutto

Oggi, nel consueto appuntamento di "Occhio al caffè", Daniele Capezzone svela i retroscena di uno degli scontri più discussi del momento: quello tra Elon Musk e Donald Trump. Tra uscite improvvise e tweet velenosi, il mondo si interroga sulle vere ragioni di questa frattura. Ma come sempre, Capezzone ci guida nel filo dei fatti, offrendoci un'analisi lucida e approfondita su cosa si nasconde dietro questa intricata vicenda. E, come vedremo, c'è molto di più di quanto appare in superficie.

Nel suo Occhio al caffè Daniele Capezzone analizza i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. E di fatto in questa mattinata del 6 giugno 2025 a tenere banco è lo scontro tra Donald Trump ed Elon Musk. I due hanno litigato prendendo strade diverse con l'uscita dallo staff di Musk e l'attacco pesante e diretto contro le politiche economiche del presidente. Ma in questa giornata, come sottolinea Capezzone, c'è anche da tenere d'occhio una lettera pubblicata sul Tempo in cui il papà di Simone Leoni, neo-leader di Forza Italia Giovani contesta il discorso d'esordio del figlio. Un discorso in cui è stato pesantemente attaccato il generale Roberto Vannacci: "Vergognati, sei l’ultimo che può dare del codardo al generale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Cosa è successo davvero tra Musk e Donald Trump": Capezzone spiega tutto

