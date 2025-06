Cosa c’è nei file del caso Epstein e cosa rischia Trump se è davvero in quei documenti come dice Musk

Elon Musk ha scosso le acque con una rivelazione bomba: Donald Trump potrebbe essere coinvolto nei file del caso Epstein, nascosti per motivi sconosciuti. Ma cosa contengono davvero quei documenti e quali rischi corre l'ex presidente? La scoperta alimenta un'ondata di sospetti e pone nuove domande sulla trasparenza di un caso che ha sconvolto l’intera nazione. Scopriamo insieme cosa c’è dietro questa intricata vicenda.

Elon Musk ha sganciato una "bomba": "Donald Trump è nei file Epstein. Questo è il vero motivo per cui non sono stati resi pubblici". Lo scontro tra il patron di Tesla e il presidente degli Stati Uniti si è consumato in poche ore, e ha portato alla rottura definitiva tra i due. Ma ora i files del caso Epstein preoccupano non poco i conservatori riguardo alla trasparenza sull'affaire Epstein. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le tensioni tra Donald Trump ed Elon Musk sfociano in un'accusa esplosiva: "È nei file di Epstein". Un'accusa senza prove che scuote la politica Usa. Ecco cosa sta succedendo

#Musk contro #Trump. "È impazzito", dice il presidente. "Ingrato, ha vinto le elezioni grazie a me", risponde il miliardario che ipotizza l'impeachment, lancia l'ipotesi di fondare un partito e aggiunge: "Il nome di Trump è nei file di Epstein per questo sono rimast

Cosa c’è nei file del caso Epstein e cosa rischia Trump se è davvero in quei documenti, come dice Musk - Elon Musk ha sganciato una “bomba”: “Donald Trump è nei file Epstein. Questo è il vero motivo per cui non sono stati resi pubblici”. Lo scontro tra il patron di Tesla e il presidente degli Stati Uniti ... Scrive fanpage.it

Cosa sono gli “Epstein files” - In un pesante scambio di insulti Elon Musk ha accusato Donald Trump di essere coinvolto in qualche modo nelle attività illecite del finanziere, senza fornire prove ... Riporta ilpost.it

“Epstein files”, cosa sono e perché potrebbero inguaiare Trump - Documenti giudiziari, agende, contatti telefonici, registrazioni legate al finanziere morto suicida in carcere. Ora sono al centro dello scontro senza ... Scrive repubblica.it