Cosa cambia davvero se passa il sì al referendum sulla cittadinanza

Se passi il sì al referendum sulla cittadinanza, potresti abbreviare significativamente il percorso per ottenere la cittadinanza italiana, riducendo i anni di residenza necessari da 10 a 5. Ma cosa comporta realmente questa modifica? La decisione non riguarda solo i numeri: impatta sull’integrazione, sui diritti e sulle responsabilità di chi sceglie di diventare italiano. È un passo importante che potrebbe cambiare il volto della nostra società — scopriamolo insieme.

Uno dei cinque referendum abrogativi indetti per l'8 e il 9 giugno riguarda l'acquisizione della cittadinanza italiana: viene proposto di ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza necessari per poterla richiedere. Chiedere, appunto, perché per averla sono necessari altri requisiti e passaggi.

