cortona la nuova stagione della piscina monti del parterre

Arezzo, 6 giugno 2025 – Arriva l’estate e riapre la piscina Monti del Parterre, l’impianto comunale gestito dall’associazione «4Ever Sport» è pronto per tornare ad accogliere cittadini e visitatori. Sabato 7 giugno la piscina sarà di nuovo aperta, il calendario prevede la possibilità di accedere ogni giorno dalle 9 alle 19, con tariffe ridotte per i residenti nel territorio comunale di Cortona e un costo del biglietto ulteriormente agevolato per persone con disabilità. La piscina Monti del Parterre è stata riaperta nel 2024 e il prossimo 5 luglio festeggerà un anno dalla riattivazione. «La riapertura di questo impianto - dichiara il sindaco Luciano Meoni - è stata un’operazione sulla quale c’è stato il massimo impegno da parte dell’Amministrazione comunale, ringrazio il gestore che già nella precedente stagione estiva ha dimostrato capacità e visione per gestire e investire nella riqualificazione della struttura». 🔗 Leggi su Lanazione.it