corte suprema usa il doge può avere dati sulla previdenza

La recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di concedere al dipartimento Doge, fondato da Elon Musk, l’accesso ai dati della previdenza sociale apre un dibattito cruciale sulla privacy e l’innovazione. Mentre i sostenitori vedono un passo avanti verso l’efficienza, i critici avvertono dei rischi di divulgazione di informazioni sensibili. La sfida tra trasparenza e tutela dei dati personali si intensifica, lasciando il futuro delle politiche sulla privacy in bilico.

La Corte Suprema Usa ha concesso ai membri del dipartimento per l'efficienza Governativa (Doge), fondato da Elon Musk, l'accesso ai documenti sensibili dell'agenzia per la previdenza sociale. Lo riporta il New York Times. Due sindacati e la Democracy Forward Foundation hanno fatto causa per bloccare il Doge sostenendo che gran parte delle informazioni erano strettamente personali e protette dalle lla privacy. 🔗 Leggi su Quotidiano.net