Corso di formazione della scuola Boer Verona Trento tecnologia e media al centro dell' incontro

Un percorso dinamico e stimolante, volto a esplorare come tecnologia e media plasmino oggi l’educazione e l’individualismo. Durante il corso, esperti e insegnanti si sono confrontati sulle caratteristiche dei media come spazi di negoziazione simbolica, approfondendo le sfide e le opportunità di un mondo in continua evoluzione. Un momento di crescita professionale e riflessione che sottolinea l’impegno dell’Istituto Boer nel formare cittadini digitali consapevoli e critici.

Tecnologia, educazione, individualismo e caratteristiche dei media come spazio di negoziazione simbolica. Sono state queste alcune delle tematiche di cui si è discusso durante il corso di formazione, promosso e organizzato dall’Istituto Comprensivo “Boer - Verona Trento”, nell’ambito delle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Corso di formazione della scuola "Boer Verona Trento", tecnologia e media al centro dell'incontro

