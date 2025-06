Corse in moto e schiamazzi notturni al ' Pantanella' residenti esasperati | Sembra di stare all' autodromo

Le notti al Parco Pantanella si trasformano in un autentico autodromo a cielo aperto, tra rombi di moto di grossa cilindrata e schiamazzi incessanti. La quiete dei residenti viene disturbata da corse sfrenate e caos notturno, rendendo la strada impraticabile e invasa da veicoli. Un fenomeno che sta esasperando la comunità , desiderosa di ritrovare il silenzio e la tranquillità perduti. La domanda ora è: come intervenire prima che questa situazione degeneri?

Moto di grossa cilindrata che sfrecciano e schiamazzi notturni tormentano le notti dei residenti della zona del Parco Pantanella e in viale Francia. Il video è stato girato nella notte tra il 5 e il 6 giugno. La strada, scrivono, è "impraticabile", invasa da auto e moto. "Roba da film", dice uno.

In questa notizia si parla di: Moto Schiamazzi Notturni Pantanella

