Corsa | proteggi ginocchia e anche con equilibrio posturale e mobilità

Se ami correre, proteggere ginocchia e anche è fondamentale per mantenere le tue prestazioni al top. Un corretto equilibrio posturale, unito a rinforzo muscolare e mobilità articolare, può fare la differenza nella prevenzione di infortuni. Scopri i preziosi consigli dell’osteopata per correre in sicurezza e senza pensieri: il benessere delle tue articolazioni inizia dalla cura di sé.

L'equilibrio posturale, il rinforzo muscolare e la mobilità articolare possono aiutarti a prevenire infortuni a ginocchia e anche durante la corsa. Ecco i consigli dell'osteopata . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Corsa: proteggi ginocchia e anche con equilibrio posturale e mobilità

