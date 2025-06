Corriere dello Sport | L’Al-Hilal spinge forte per chiudere l’operazione Victor Osimhen

L’operazione Victor Osimhen sta infiammando il calciomercato: l’Al-Hilal accelera con decisione, mentre il Napoli tiene il fiato sospeso in attesa di una fumata bianca. Il tempo stringe e le trattative si fanno sempre più intense, con l’obiettivo di concludere tutto entro martedì, giorno della chiusura della finestra speciale. Il futuro dell’attaccante nigeriano potrebbe essere deciso nelle prossime ore: restate sintonizzati, perché ogni secondo conta.

