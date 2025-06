Corrado Formigli contro David Parenzo | “Te non sei mai stato a Gaza ora mi stai a sentire”

Un acceso confronto tra Corrado Formigli e David Parenzo a Piazza Pulita ha acceso il dibattito sulla guerra a Gaza. Le tensioni esplodono quando Formigli rivendica la sua esperienza diretta sul campo, sfidando Parenzo: “Tu non sei mai stato a Gaza”. La discussione si infiamma, rivelando le diverse prospettive di due giornalisti impegnati a raccontare una delle crisi più delicate del nostro tempo. Come evolverà questa controversia? Continua a leggere.

Scontro acceso tra David Parenzo e Corrado Formigli a PiazzaPulita sulla guerra a Gaza. Il dibattito degenera quando il conduttore rivendica la sua esperienza sul campo: "Te non sei mai stato a Gaza". Parenzo replica: "Come mai nessun giornalista ha visto i tunnel, allora?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Parenzo Gaza Corrado Formigli

"Basta con le stupidaggini, non sei mai stato a Gaza". Formigli si scaglia contro Parenzo - Nel vivace scontro tra Formigli e Parenzo, si accendono le polemiche sulla verità e la libertà di espressione.

Veramente @corradoformigli, ha messo a posto una volta per tutte Parenzo che ha in mente una narrazione di #Gaza e #Israele a senso unico. #PiazzaPulita Partecipa alla discussione

A #piazzapulita @corradoformigli incenerisce @DAVIDPARENZO su #Gaza. Partecipa alla discussione

"Basta con le stupidaggini, non sei mai stato a Gaza". Formigli si scaglia contro Parenzo - Botta e risposta accesso a "Piazzapulita" tra il padrone di casa della trasmissione e il conduttore de "L'Aria che tira" e della "Zanzara": "Smettila di dire cose false e fammi fare il mio mestiere" ... Scrive msn.com

Scontro tra Formigli e Parenzo: "Non sei stato a Gaza, stai dicendo una cosa falsa!" - Scontro a Piazzapulita tra David Parenzo e Corrado Formigli: "Per andare a Gaza devi chiedere il permesso ad Hamas": "Non ci sei mai stato, stai dicendo una cosa falsa! Devi chiedere permesso a ... Segnala la7.it

Hamas e la liberazione degli ostaggi, volano stacci tra Parenzo e Formigli: lo scontro su La7 - Scontro tra Corrado Formigli e David Parenzo su Hamas, ostaggi e conflitto a Gaza: “Se Hamas liberasse oggi gli ostaggi?” Dibattito acceso su cause ... Da affaritaliani.it

Israele, Formigli legge il messaggio di Moni Ovadia a Parenzo. Poi la replica