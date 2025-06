Corradino si laurea a 85 anni | Lo studio ci rende più umani

Corradino Fanti, nato a Rumo, ha dimostrato che non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni. A 85 anni, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Trento, coronando un percorso ricco di passione e determinazione. La sua storia ci insegna che lo studio ci rende più umani, più curiosi e più resilienti. E ora, il suo nuovo capitolo inizia proprio qui, con la consapevolezza che l’apprendimento non ha età.

Dottore alla veneranda età di 85 anni: è letteralmente il traguardo (se non addirittura il sogno realizzato) di una vita quello centrato da Corradino Fanti, nativo di Rumo, che nei giorni scorsi si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Trento. La sua tesi, con relatore il professor. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Corradino si laurea a 85 anni: "Lo studio ci rende più umani"

