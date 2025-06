Coppia precipita dal balcone | feriti ma vivi Ipotesi lite degenerata

Una scena drammatica ha sconvolto le colline di Ambra, nel comune di Bucine, quando una coppia è precipitata dal balcone della propria casa colonica. Ora, dopo essere stati soccorsi e trasportati in ospedale, le autorità cercano di chiarire i motivi di questa caduta, ipotizzando una lite degenerata. Mentre le indagini proseguono, si apre uno spiraglio di speranza: sono vivi, e la loro vicenda ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

Ambra (Bucine), 5 giugno – Una tragedia solo sfiorata nel tardo pomeriggio di ieri in una casa colonica immersa nel verde delle colline di Ambra, nel comune di Bucine. Una coppia – lui 46 anni, lei 37 – è precipitata dal balcone della propria abitazione per cause ancora da chiarire. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale, dove si trovano tuttora sotto osservazione. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, non si esclude l'ipotesi di un litigio degenerato. Alcune indiscrezioni parlano infatti di una discussione accesa culminata in modo rocambolesco, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.