Coppa Davis e Billie È festa a Chiugiana | Così alimentiamo la passione per lo sport

Grande festa mercoledì al Tennis Chiugiana, dove in questi giorni sono esposti i trofei del tennis più iconici del mondo: la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, vinte nel 2024 dalle nazionali maschile e femminile a Malaga. La Federazione italiana tennis e padel ha scelto il circolo del presidente Roberto Tenerini come tappa del Trophy Tour nella provincia di Perugia, insieme all’Happy Village di Terni, per premiarlo dei risultati raggiunti, visto che è quello con più tesserati: circa 500. Tantissimi gli appassionati della racchetta che si sono fatti un selfie davanti all’insalatiera d’argento, conquistato dall’Italia dopo 47 anni dall’ultima impresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Coppa Davis e Billie È festa a Chiugiana : "Così alimentiamo la passione per lo sport"

