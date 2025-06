Coperte per i più deboli del mondo La nuova sfida dei ragazzi del Cui

Nel cuore di Scandicci, i giovani del Cui stanno scrivendo una nuova pagina di solidarietà con il progetto "Coperte per i più deboli del mondo". Un'iniziativa che unisce l’esperienza storica di volontariato alla creatività imprenditoriale, grazie alla collaborazione con Fody, promuovendo l’inclusione e l’autonomia. Di recente, il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh ha visitato la sede, testimonianza dell’impegno condiviso per un futuro più equo e solidale.

per l’avviamento al lavoro dei giovani con disabilità. E’ ancora una volta il Cui, storica associazione di volontariato scandiccese, ad alzare l’asticella dell’integrazione e della solidarietà in città. Stavolta il progetto è in collaborazione con Fody, società pistoiese che a sua volta ha creato un modello di business fondato su percorsi di autonomia. L’altro giorno il vicesindaco con delega al Sociale Yuna Kashi Zadeh, ha visitato la sede dell’impresa sociale a Pistoia proprio in vista della partnership tra le due realtà, accompagnato dalle assistenti sociali Michela Dacroce, Flora Abretti e Alessia Manucci, e dai referenti del Cui. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Coperte per i più deboli del mondo. La nuova sfida dei ragazzi del Cui

