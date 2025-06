Conto alla rovescia per Dade e Simone pronti a partire in cargo bike Il viaggio per accendere i riflettori sulla disabilità

Il conto alla rovescia sta per terminare: Dade e Simone sono pronti a partire in cargo bike, un viaggio che accenderà i riflettori sulla disabilità infantile. Dal 16 giugno, insieme a Davide, un bambino di sei anni con una malattia genetica rara, attraverseranno cinque regioni e 94 comuni, portando in strada un messaggio di solidarietà e speranza. Mancano infatti pochi giorni alla partenza di questa avventura speciale, un gesto di grande valore sociale e umano.

Dal 16 giugno, Davide - sei anni, affetto da una malattia genetica rara - e suo papà Simone attraverseranno cinque regioni e 94 comuni per sensibilizzare sulle disabilità infantili e costruire una rete solidale attorno alle famiglie più fragili.

Partirà il prossimo 16 giugno "Dade alla ricerca del Delfino magico". Un viaggio che papà Simone e Dade, affetto da una malattia genetica rara, affronteranno in cargo bike, attraversando cinque region

