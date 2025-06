Continuità sostegno 2025 | chi accetta avrà contratto al 31 agosto o 30 giugno pagato ogni mese Pillole di Question Time

Se sei un insegnante interessato alle novità sul sostegno nel 2025, è fondamentale comprendere le implicazioni dell'accettare la continuità. Durante il question time del 3 giugno su OrizzonteScuola TV, con Andrea Carlino e ospite Simone Craparo, si è approfondito se questa scelta garantisca contratti fino al 31 agosto o al 30 giugno, con pagamenti mensili. Ecco tutto quello che devi sapere per orientarti al meglio nel prossimo anno scolastico.

Nel question time del 3 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, è stato analizzato un aspetto specifico legato alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Un focus particolare è stato posto sulla possibilità che l’accettazione della continuità garantisca automaticamente un contratto al 31 agosto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Continuità Contratto Sostegno Accetta

Supplenti fino al termine delle lezioni, si avvicina scadenza contratto: quale regole per gli scrutini? Posso rinunciare? Mi spetta continuità posto sostegno? - La scadenza dei contratti per i supplenti è alle porte e con essa sorgono dubbi legittimi. In un periodo di incertezze nel mondo dell'istruzione, sapere come gestire scrutini ed esami è fondamentale.

Sostegno, il decreto sulla continuità didattica fa discutere: facciamo il punto