Continuità o rottura? Juric più di Motta | l’Atalanta sta per sciogliere il dubbio allenatore

toccherà quindi ai nuovi vertici della società decidere se proseguire sulla strada della continuità con Juric, più di Motta, o optare per una rottura radicale. La scelta rappresenta un momento cruciale, che potrebbe segnare il futuro della Dea e riscrivere le coordinate di un progetto ambizioso, tra tradizione e innovazione. Siamo ormai alle battute finali di questa intricata vicenda, e l’attesa sta per terminare: l’Atalanta sta per sciogliere il dubbio allenatore.

Sono ore di trepidante attesa in casa Atalanta perché dopo l'addio di Gian Piero Gasperini, in casa nerazzurra si aspetta solo di capire chi sarà il prossimo allenatore della Dea che dovrà rispondere ad un compito sulla carta complicatissimo: raccogliere l'eredità del tecnico di Grugliasco, giunto ai saluti al culmine dei nove anni più emozionanti e brillanti dell'intera storia del club. E giusto per rimanere in tema di storia, toccherà dunque al prossimo timoniere atalantino scriverne una nuova di zecca, possibilmente altrettanto ricca di soddisfazioni e vittorie. Ma per quello ci sarà tempo. Ciò che preme maggiormente ai tifosi nerazzurri ora è conoscere il nome di colui che metterà mano al timone orobico aprendo di fatto una nuova era.

