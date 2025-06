Conteil simbolo non è di Conte o Grillo è della comunità

Il simbolo del Movimento 5 Stelle non appartiene né a Giuseppe Conte né a Beppe Grillo: è della comunità di eletti e attivisti che condividono i loro valori. In un contesto politico complesso, la questione su nome e simbolo si trasforma in una disputa legale, da affrontare nei tribunali. Conte chiarisce: “Se fossi il suo legale, gli consiglierei di non farlo”. La vera forza del movimento risiede nella sua gente, non nelle singole figure.

"Nessuna lite" con Grillo. Il ricorso su nome e simbolo è "una questione da legali. Se verrà posta, verrà risolta in tribunale. Il simbolo è del M5s non è né di Conte né di Grillo, ma di una comunità di eletti e attivisti che credono in questi valori". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Un giorno da Pecora su Radio Rai Uno. "Se fossi il suo legale gli suggerei caldamente di non farlo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Conte,il simbolo non è di Conte o Grillo, è della comunità

In questa notizia si parla di: Conte Simbolo Grillo Comunità

Grillo sfida Conte: è pronto ad avviare un’azione legale per riprendersi il simbolo del M5s - Beppe Grillo lancia una sfida clamorosa a Giuseppe Conte: è pronto ad avviare un'azione legale per riappropriarsi del simbolo del Movimento Cinque Stelle.

Grillo contro Conte: parte l’azione legale per riprendersi simbolo e nome del M5s