Consiglio comunale via libera a Sidra per l' aumento capitale in favore di Hydro Catania

Il Consiglio comunale ha dato il via libera all’aumento di capitale di Hydro Catania, con un contributo di 117.900 euro da parte di Sidra S.p.A., rafforzando così il sostegno alla crescita e allo sviluppo del settore energetico locale. Questa decisione rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile e innovativo per la città, confermando l’impegno dell’amministrazione nel potenziare le risorse e le infrastrutture condivise.

Il Consiglio comunale ha approvato ieri, in seduta di prosecuzione, l'autorizzazione a Sidra S.p.A. per il versamento pro quota di euro 117.900 in conto aumento del capitale sociale di euro 3.000.000 della società Hydro Catania S.p.A. L'intervento a favore di Sidra, società in house del Comune, è.

