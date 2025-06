Consiglio comunale di Verona vota all' unanimità per il riconoscimento dello Stato della Palestina

Il Consiglio Comunale di Verona fa sentire la propria voce in difesa dei diritti umani, approvando all’unanimità la mozione per il riconoscimento della Palestina come Stato sovrano e democratico. Un gesto forte che testimonia l’impegno della città nel sostenere la pace e il rispetto dei diritti fondamentali. Con questa decisione, Verona si schiera contro il genocidio e per una Palestina libera, rafforzando il suo ruolo di cittadina europea attenta alle sfide del mondo.

"Stop al genocidio e Palestina libera". Il Consiglio comunale di Verona giovedì ha approvato all’unanimità la mozione che prevede la richiesta di riconoscimento della Palestina come Stato democratico e sovrano che è stata presentata da Jessica Cugini di In Comune per Verona quale prima firmataria. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Consiglio comunale di Verona vota all'unanimità per il riconoscimento dello Stato della Palestina

In questa notizia si parla di: Verona Palestina Consiglio Comunale

Verona rompe il silenzio: il consiglio comunale vota per la Palestina libera - Per la Palestina libera il comune di Verona alza la voce: approvata all’unanimità la mozione per il riconoscimento dello Stato Palestinese ... Secondo veronaoggi.it

“Riconoscere la Palestina”. Lo chiede il Consiglio Comunale di Verona - Il Consiglio Comunale di Verona ha approvato all’unanimità la mozione che chiede il riconoscimento della Palestina, il rispetto immediato del cessate il fuoco ... Da giornaleadige.it

Il Consiglio comunale di Cori riconosce lo stato di Palestina - Con la mozione approvata, dunque, il Consiglio comunale chiede al Governo italiano di riconoscere a tutti gli effetti lo Stato di Palestina ... Riporta latinaoggi.eu

Olttre i conflitti fiori di pace - progetto israeliani e palestinesi