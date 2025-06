Conservatorio Vecchi-Tonelli in festa | doppio evento musicale aperto a tutti per celebrare l' estate

l’estate ancora più indimenticabile. Un’occasione unica per vivere la musica in compagnia, lasciandosi coinvolgere dall’energia e dalla passione dei giovani artisti, e celebrare insieme il talento e la tradizione musicale del nostro conservatorio. Non mancate a questa festa di suoni e emozioni, che renderà il vostro inizio d’estate davvero speciale!

Con l’arrivo dell’estate, il Conservatorio "Vecchi-Tonelli" di Modena e Carpi celebra la bella stagione con un doppio evento musicale aperto a tutta la cittadinanza, in programma sabato 7 giugno. Due momenti musicali diversi, ma accomunati dalla qualità degli interpreti e dalla volontà di rendere. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Conservatorio "Vecchi-Tonelli" in festa: doppio evento musicale aperto a tutti per celebrare l'estate

In questa notizia si parla di: Conservatorio Vecchi Tonelli Doppio

Doppio appuntamento musicale per celebrare l’estate, sabato 7 giugno due concerti a ingresso libero - Con l’arrivo dell’estate, il Conservatorio Vecchi-Tonelli di Modena e Carpi celebra la bella stagione con un doppio evento musicale aperto a tutta la cittadinanza, in programma sabato 7 giugno. Due mo ... Secondo temponews.it

Mozart a 12 anni, Morricone e Rota al Conservatorio Vecchi Tonelli - Orchestra del Conservatorio Vecchi Tonelli, diretta da Daniele Bisi, presenta domani al Parco Casa museo Pavarotti la favola pastorale di Mozart, "Bastiano e Bastiana". Mercoledì 5 concerto dell ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Le Voci d'Oro del Conservatorio Vecchi Tonelli a Pavarotti Park - Soprani, mezzosoprano e professori del conservatorio Vecchi Tonelli. Le voci d’oro sono protagoniste nel parco della Casa Museo Luciano Pavarotti. Stamattina alle 10, appuntamento con la ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Io leggo perché... - Modena - ISSM Vecchi - Tonelli