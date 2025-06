Consegnati i lavori per la realizzazione della nuova Casa di comunità di Adrano

Con grande entusiasmo, annunciamo la consegna dei lavori per la nuova Casa della Comunità di Adrano, situata in via Marconi. Un progetto strategico, finanziato dal PNRR con oltre 1,6 milioni di euro, che rivoluzionerà l’assistenza locale. L’intervento, partito con entusiasmo, sarà completato entro i prossimi mesi, portando innovazione e benessere alla comunità. Un passo importante verso un sistema sanitario più vicino e accessibile a tutti.

Consegnati ieri i lavori per la realizzazione della Casa della di comunità (hub), presso la sede di via Marconi. L'intervento, finanziato nell'ambito della Missione 6 Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), ha un importo complessivo di 1.656.132,80 euro e sarà ultimato entro.

