Consapevolezza verso l’ambiente

Lorenzo Viviani, a La Spezia, sottolinea come i giovani possano diventare autentici ambasciatori di sostenibilità, comunicando con passione e autenticità. Quando i ragazzi parlano ad altri ragazzi di ambiente, si crea un effetto moltiplicatore capace di generare consapevolezza reale e duratura. Sostenere iniziative come Cronisti in Classe, alla sua 23ª edizione, significa investire nel futuro del nostro pianeta, poiché i loro lavori dimostrano che l’impegno giovanile può davvero fare la differenza.

Lorenzo Viviani* LA SPEZIA Ragazzi che parlano ad altri ragazzi di ambiente, sostenibilità, riduzione degli impatti, è forse la cosa più bella ed efficace per costruire basi solide di rispetto e cura verso la natura. Per questo sostenere iniziative come Cronisti in Classe, il campionato di giornalismo ideato e organizzato da La Nazione e giunto brillantemente alla sua 23ª edizione, è per noi importante. I lavori prodotti dai ragazzi dimostrano una consapevolezza crescente nei confronti dei temi ambientali, sia marini che terrestri. Hanno saputo osservare, analizzare e riflettere sullo stato del nostro pianeta, riconoscendo come ciascuno di noi, nel proprio quotidiano, sia chiamato a fare la propria parte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Consapevolezza verso l’ambiente"

In questa notizia si parla di: Consapevolezza Ambiente Ragazzi Prodotti

Una giornata sull'onda della consapevolezza: torna l'appuntamento con "Mare & Musica" e la salvaguardia dell'ambiente costiero - Riprendono le attività di sensibilizzazione ambientale con "Mare & Musica", un evento gratuito organizzato da Be Kind Cattolica.

Ambiente UFH Partecipa alla discussione

"Al fianco dei ragazzi per la sostenibilità e rispetto dell’ambiente" - PONTEDERA "Con orgoglio e profondo senso di responsabilità Geofor, del gruppo RetiAmbiente, ha preso parte, per la prima volta, all’edizione ... Scrive quotidiano.net

I 10 migliori prodotti eco-friendly del 2024 - Nel 2024 il mercato dei prodotti eco-friendly continua a crescere, riflettendo la sempre maggiore consapevolezza ambientale e la necessità di ridurre l’impatto sull’ecosistema. Con nuove tecnologie e ... Scrive ildigitale.it

Ambiente: 500 ragazzi a lezione di Oceano - il progetto del Gruppo Prada condotto dal 2019 in partnership con la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'Unesco con l'obiettivo di creare consapevolezza sulla preservazione dell'Oceano ... msn.com scrive

UNA T-SHIRT E LE SCELTE CHE CONTANO | Alessandro Giuliani | TEDxPiazzola sul Brenta Salon