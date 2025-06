Confronto e sensibilizzazione partecipato flashmob I panni sporchi si lavano in pubblico

Giovedì 5 giugno, lungo via Etnea a Catania, si è svolto il coinvolgente flashmob “I panni sporchi si lavano in pubblico”, un gesto di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Promossa da APS Centro FamigliE e altre associazioni cittadine, l’evento ha attirato numerosi partecipanti desiderosi di rompere il silenzio e affrontare con coraggio questo grave problema sociale, dimostrando che solo insieme possiamo fare la differenza.

