Confrontarsi sui temi dell’acqua è un dovere imprescindibile per garantire un futuro sostenibile. Nicola Perini di Publiacqua sottolinea come il Campionato di giornalismo de La Nazione rappresenti un’opportunità unica per coinvolgere i giovani in discussioni cruciali. Attraverso questo dialogo, si promuove una consapevolezza collettiva e si stimola l’azione concreta. L’obiettivo è formare cittadini più informati e responsabili, pronti a custodire questa risorsa vitale per le generazioni a venire.

Nicola Perini* FIRENZE Publiacqua lavora da sempre insieme ai giovani e negli ultimi anni abbiamo trovato nel Campionato di giornalismo de La Nazione un canale importante per affrontare con loro tematiche importanti e cogenti che riguardano il futuro di tutti noi. Nelle edizioni del campionato alle quali abbiamo partecipato abbiamo proposto prima due temi macro, ma anche specifici, che ci stanno particolarmente a cuore, come l'acqua e l'ambiente, e, successivamente, abbiamo aggiunto il vasto tema della sostenibilità che, in qualche modo, li contiene entrambi. In questa edizione siamo tornati a parlare del viaggio dell'acqua e delle qualità dell'acqua del rubinetto.

