Confindustria oltre l’incertezza mondiale | cresce si candida a casa comune dell’innovazione e incassa il ritorno di SDF

Confindustria si prepara a essere la casa comune dell’innovazione, affrontando con determinazione l’incertezza globale. Più che mai, si distingue come un’alleata propositiva, pronta a rispondere alle sfide dei propri associati e a guidare il cambiamento. Nonostante il contesto di crisi, l’associazione registra un aumento di aziende e occupazione, confermando il suo ruolo chiave nel rilancio industriale italiano. La strada verso il futuro è tracciata: ecco come Confindustria si candida a guidare l’italianità innovativa.

Un’associazione più propositiva e che non si limita più al solo fornire risposte laddove nascano istanze care agli associati. Un’associazione che, seppur all’interno di un contesto territoriale che vede flettere sia la produzione industriale (-1% dal 2023 al 2024) che l’export (-0,4%), continua nel suo trend di crescita in termini di aziende (1.349, con un incremento netto di 42), loro dipendenti (91.609, in rialzo di 3.049 unità) e contributi incassati (11,9 milioni, +780mila euro). È con questi numeri che Confindustria Bergamo approccia l’assemblea annuale che, in forma privata, si riunisce venerdì 6 giugno a Treviglio, mettendo all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio (chiuso a 12 milioni, con un disavanzo di 1,5 milioni) e la relazione sulle attività degli ultimi 12 mesi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it