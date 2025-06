Confermo criminalizziamo chi delinque | la stoccata vincente di Meloni contro i giornalisti di sinistra

Il decreto Sicurezza, ormai legge, ha catalizzato l’attenzione sulla volontà del centrodestra di tutelare cittadini e legalità, suscitando reazioni contrastanti. Mentre le opposizioni polemizzano con accuse di “democratura,” il governo si impegna a garantire sicurezza e giustizia. È il momento di restare lucidi e concentrarsi su azioni concrete, perché la vera sfida è proteggere le persone perbene e rafforzare la nostra democrazia.

Il decreto Sicurezza è ormai diventato legge e questo ha mandato in tilt la sinistra, come abbiamo documentato in questi giorni di sceneggiate alla Camera e al Senato. Il centrodestra ha dato una risposta all'esigenza di sicurezza e legalità che parte dalla persone perbene. Eppure dalle opposizioni politiche ed editoriali stiamo ascoltando parole lunari: staremmo andando precipitosamente verso una "democratura", parole che piace a Massimo Giannini; verso uno stato liberticida che "vieta di manifestare i dissenso". Niente di più falso: manifestare è possibile per tutti secondo le regole e senza aggredire agenti e senza devastazioni.