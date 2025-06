Conferma su posto sostegno | chi ha la precedenza se più docenti richiedono la stessa cattedra? Pillole di Question Time

Nel difficile scenario delle assegnazioni dei posti di sostegno, si apre una domanda cruciale: chi ha la priorità se più docenti richiedono la stessa cattedra? Durante il Question Time del 3 giugno su OrizzonteScuola TV, esperti come Simone Craparo hanno illustrato le regole e le procedure per garantire una gestione equa e trasparente, assicurando che la continuità didattica venga tutelata al meglio. Ma quali sono i criteri di precedenza e come vengono applicati?

Nel question time del 3 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, è stato approfondito un tema delicato legato alla continuità didattica. Un focus particolare è stato posto sulla gestione delle priorità nel caso in cui più docenti con diritto alla continuità richiedano la stessa cattedra con identiche condizioni contrattuali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Posto Conferma Sostegno Docenti

Allegri al posto di Conte, c’è la conferma: ribaltone Napoli - Il Napoli, coinvolto nel tremore del mercato e nei rumors su eventuali cambi al timone, sembra alimentare il pensiero di un cambio in panchina.

Conferma docenti di sostegno: il contratto non sarà necessariamente uguale a quello dello scorso anno, potrebbe essere migliore https://miuristruzione.com/2025/05/31/conferma-docenti-di-sostegno-il-contratto-non-sara-necessariamente-uguale-a-quello-del Partecipa alla discussione

Conferma docenti di sostegno: il momento importante e decisivo sarà il bollettino zero, che non sarà pubblicato. RISPOSTE AI QUESITI Partecipa alla discussione

Conferma Docenti su posto di sostegno: come funziona, Nota MIM - Il Ministero dell'istruzione ha emanato la Nota con le indicazioni operativa per l'attivazione della procedura di conferma dei docenti su posto di sostegno nell'a.s. 2025 2026. Ecco come funziona e co ... ticonsiglio.com scrive

Conferma docenti di sostegno, tutti i passaggi per docenti, dirigenti e famiglie spiegati dall’esperto - Con il decreto 32 del 26 febbraio 2025 in attuazione della disposizione prevista dall’art. 8 del decreto 71 del 2024 al fine di garantire i diritti degli alunni con disabilità e favorire la serenità d ... Lo riporta tecnicadellascuola.it

Conferma docenti di sostegno: il momento importante e decisivo sarà il bollettino zero, che non sarà pubblicato. RISPOSTE AI QUESITI - Continuità didattica su posto di sostegno: nonostante due note esplicative del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonché gli incontri con i sindacati, il dm n. 32 del 26 febbraio continua a non e ... orizzontescuola.it scrive

Continuità sostegno, conferma per i docenti? Cosa c’è da sapere