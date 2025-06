Confartigianato protagonista al Rimini Wellness

Confartigianato Ravenna si è affermata come protagonista indiscussa a Rimini Wellness, l’evento leader nazionale nel settore del fitness e del benessere. Dal 29 maggio al 1° giugno 2025, ha organizzato incontri dedicati alle associazioni sportive e agli operatori del settore, mettendo in luce “Il valore dello sport oltre la vittoria”. Un’iniziativa che ha rafforzato il ruolo di Confartigianato come motore di innovazione e supporto per il mondo sportivo e del benessere.

Dal 29 maggio al 1° giugno 2025, la Fiera di Rimini ha ospitato Rimini Wellness, punto di riferimento nazionale per il mondo del fitness, dello sport e del benessere. In questo contesto, Confartigianato Ravenna ha giocato un ruolo da protagonista, promuovendo una serie di incontri dedicati alle associazioni sportive e agli operatori del settore. Tema centrale dell'iniziativa è stato "Il valore dello sport oltre la vittoria", con un focus specifico sul concetto di safeguarding, ovvero la tutela dei valori fondanti dello sport, della sicurezza e del benessere di chi lo pratica, soprattutto dei più giovani.

