Conerobus alle strette Diminuiscono le corse anche in linee chiave Rivisto l’orario estivo

Attraente e responsabile, Conerobus ha rivisto l’orario estivo per garantire un servizio più equilibrato e meno disagioso. In un'estate di passione per gli anconetani, che rimarranno in città, questa strategia mira a tutelare sia l’utenza sia i diritti dei lavoratori, offrendo ai cittadini un trasporto pubblico affidabile e sostenibile. Una scelta che dimostra attenzione e lungimiranza, perché il trasporto locale non è solo mobilità, ma anche cura della comunità.

Sarà un'estate di passione per gli anconetani che resteranno in città, a lavorare e non, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Rispetto allo scorso anno Conerobus ha scelto una strada diversa rispetto ai tagli netti, quasi lineari fatti un po' a caso, cercando di limitare i disagi dell'utenza e soprattutto di garantire turni regolari e rispettare i diritti dei lavoratori a riposi e ferie. Una strategia più oculata quella messa in campo dall'azienda, ma certamente non indolore. Del resto il concetto della 'coperta corta' è facilmente applicabile alla realtà, per certi versi drammatica, del trasporto ad Ancona e nelle Marche.

Ancona, Conerobus taglia 64 corse al giorno, scoppia la polemica: «Zero visione». «Conteniamo le spese» - ANCONA - La situazione economica di Conerobus continua a preoccupare. La governance dell’azienda di trasporto pubblico locale, di concertazione con il Comune, ha deciso di tagliare 64 corse al giorno. Segnala corriereadriatico.it

Conerobus, allarme rosso, servono subito 2 milioni. E il nuovo dg? Non si farà - A stretto giro. Lo sa bene lo stesso presidente dell’azienda D’Angelo che, tra le altre cose, ha deciso di congelare la nomina del futuro direttore generale di Conerobus (ventilata ... extra urbane e ... corriereadriatico.it scrive

