Condannata la docente Travolse e uccise il maestro d’asilo | Fu omicidio stradale

Una tragica vicenda scuote la comunità pavese: Loredana Casale, docente di 60 anni, è stata condannata a due anni e quattro mesi per l’omicidio stradale del maestro d’asilo Daniele Marchi. La sentenza ha fatto chiarezza su un episodio che ha spezzato molte vite, escludendo tuttavia l’accusa di omissione di soccorso. Una decisione che lascia aperti interrogativi sul dolore e sulla responsabilità di un incidente irreparabile.

È stata condannata a due anni e quattro mesi di reclusione Loredana Casale, la docente pavese sessantaseienne a processo per l’ omicidio stradale del maestro d’asilo Daniele Marchi, cinquant’anni. L’imputata è stata invece assolta dal reato di omissione di soccorso, un secondo capo d’imputazione che le era contestato, perché il fatto non costituisce reato. Il Gup Pasquale Villani nella sua sentenza di ieri ha inoltre applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per la durata di due anni. L’imputata, insegnante di diritto all’istituto superiore Bordoni di Pavia, aveva scelto di affrontare il processo con rito abbreviato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Condannata la docente. Travolse e uccise il maestro d’asilo: "Fu omicidio stradale"

