Concorso scuola PNNR 2 aperte le funzioni per lo scioglimento della riserva | scadenza 1 luglio AVVISO Ministero

Se hai partecipato al Concorso Scuola PNRR 2, questa è la tua occasione: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha aperto le funzioni telematiche per lo scioglimento della riserva, con scadenza il 1° luglio. Non perdere tempo, verifica subito le procedure e assicurati di completare questa fase fondamentale. Restate sintonizzati su Orizzonte Scuola Notizie per tutte le ultime novità e aggiornamenti ufficiali.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato l'apertura delle funzioni telematiche per lo scioglimento delle riserve relative al concorso per il personale docente della scuola secondaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Scuola Concorso Funzioni Scioglimento

Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l’accesso alla prova orale [In aggiornamento] - Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) stanno aggiornando i punteggi minimi per l'accesso alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, bandito con il DDG n.

Scioglimento riserva terza fascia ATA: devo presentare domanda su Istanze online se ho presentato la CIAD alla scuola? RISPOSTE AI QUESITI Partecipa alla discussione

Rivalutazione e rettifica CIAD per le Graduatorie ATA di terza fascia: attive le funzioni SIDI per le scuole - Sono aperte le funzioni SIDI per la rivalutazione e la rettifica delle Certificazioni CIAD presentate per le graduatorie ATA di terza fascia. Le scuole capofila stanno procedendo ad effettuare le veri ... ticonsiglio.com scrive

Scioglimento riserva terza fascia ATA: devo presentare domanda su Istanze online se ho presentato la CIAD alla scuola? RISPOSTE AI QUESITI - Se l’aspirante ATA di terza fascia ha già presentato la CIAD alla scuola capofila, prima dell’apertura delle funzioni su Istanze ... corso la procedura per lo scioglimento della riserva ... Come scrive orizzontescuola.it

Terza fascia ATA, scioglimento della riserva per conseguimento della CIAD: c’è tempo fino alle ore 20 del 12 maggio - Le scuole, a chiusura della procedura informatizzata per lo scioglimento della riserva e a riapertura delle funzioni SIDI, potranno operare e rettificare gli estremi del certificato dei candidati ... tecnicadellascuola.it scrive