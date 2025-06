Concorso docenti aperte le funzioni per lo scioglimento della riserva | scadenza 1 luglio AVVISO Ministero

Se sei tra i candidati in attesa di conoscere il tuo destino nel concorso docenti, questa notizia è fondamentale: sono aperte le funzioni telematiche per lo scioglimento della riserva, con scadenza fissata al 1° luglio. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso disponibile l'avviso ufficiale, offrendo così un passo decisivo verso la successiva fase della tua carriera scolastica. Non lasciarti sfuggire questa opportunità, agisci subito!

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato l'apertura delle funzioni telematiche per lo scioglimento delle riserve relative al concorso per il personale docente della scuola secondaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Concorso Funzioni Scioglimento Ministero

Concorso MIM 2025 per 161 Funzionari: Bando Ministero dell’Istruzione - Indetto il Concorso del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM) per funzionari 2025. Prevista l'assunzione a tempo indeterminato presso gli uffici scolastici regionali del MIM in quasi tutta Ital ... Segnala ticonsiglio.com

Concorso Ministero Trasporti, domanda entro il 7 giugno - Nuovo concorso indetto dal MIT per assumere 105 risorse con elevate professionalità: bando, requisiti e scadenze. Da msn.com

Concorso Sna 2025, 144 posti al corso per diventare dirigente pubblico - Pubblicato il bando Sna 2025 per ammettere gli allievi al corso-concorso formativo per 120 posti da dirigente: requisiti, prove e scadenza ... Segnala quifinanza.it

Come inserire la CIAD dopo la chiusura dell'aggiornamento ATA terza fascia?